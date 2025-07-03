Tarantino’nun kötü adamı artık yok! Michael Madsen 67 yaşında hayatını kaybetti

Michael Madsen, 67 yaşında Malibu’daki evinde hayatını kaybetti.

Los Angeles County Şerif Departmanı’ndan bir sözcü, The Times’a yaptığı açıklamada, perşembe sabahı oyuncunun Malibu’daki evine giden ekiplerin Madsen’i tepkisiz halde bulduğunu doğruladı. Sözcü, Madsen’in saat 08:25’te hayatını kaybettiğini belirterek herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, Madsen’in doğal nedenlerle hayatını kaybetmiş gibi göründüğünü ifade etti. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

TARANTINO’NUN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Michael Madsen, özellikle Quentin Tarantino sinemasıyla özdeşleşmiş bir isimdi. 1992 yapımı “Reservoir Dogs” filmindeki Mr. Blonde (Vic Vega) rolüyle geniş kitlelerce tanınan Madsen, ardından “Kill Bill” serisinde Budd, “The Hateful Eight” ve “Once Upon a Time in Hollywood” gibi yapımlarda da Tarantino ile birlikte çalışmıştı.