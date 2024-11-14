İzmir'de otel yangını

İzmir'de, Alsancak Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Mühürlü otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de otel yangını
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İzmir'de, Alsancak Mahallesi 1460 Sokak'taki 5 katlı bir otelin resepsiyon bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otelin üst katlarına da sıçradı.

Devriye görevindeki bekçilerin yangını fark edip durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otel yangını - Resim : 1

Ekiplerin çalışması sonucu yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde ve park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Öte yandan kapalı olan otelin dün sabah mühürlendiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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