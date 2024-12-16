İzmir'de otomobil ve iki motosiklet kundaklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki otomobil ve iki motosiklet kundaklandı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de otomobil ve iki motosiklet kundaklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta park halindeki C.K'ye ait 35 EE 023 plakalı otomobil, 35 BZK 143 ve 35 BTU 314 plakalı iki motosiklette yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçların kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü.

Yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otomobil ve iki motosiklet kundaklandı - Resim : 1

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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