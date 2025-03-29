İzmir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada gerçekleşti. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçilerden İbrahim A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 4 işçi ise ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.