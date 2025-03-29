İzmir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir kimyasal fabrikada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de patlama: Can kaybı ve yaralılar var
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Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada gerçekleşti. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçilerden İbrahim A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 4 işçi ise ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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