İzmir'de PKK/KCK operasyonu! 10 kişi yakalandı

İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir terör soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve yurt dışında örgüt toplantılarına katıldıkları belirlenen 10 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgüt içerikli dijital materyal bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.