İzmir'de silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E, oğulları 33 yaşındaki E.E. ve 30 yaşındaki A.E. ile husumetli oldukları 35 yaşındaki Halil Kızıltepe arasında tartışma çıktı.

Husumetli iki aile arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Halil Kızıltepe silahla yaralandı. Durumun yetkiliere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan Halil Kızıltepe, sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Kızıltepe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Polis ekipleri K.E'yi gözaltına aldı. Olay sonrası kaçan E.E. ve A.E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.