İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyon: 12 zanlı yakalandı!

İzmir’de düzenlenen büyük operasyonda suç örgütüne yönelik düzenlenen baskında, örgüt kurdukları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen silahlar, uyuşturucular ve para dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyon: 12 zanlı yakalandı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve yönettikleri iddia edilen 12 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "silahlı tehdit", "nitelikli yağma", ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" gibi ağır suçlarla bağlantılı oldukları öne sürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Buca, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınlarla örgüt üyelerine darbe vurdu. Operasyon, il genelinde geniş bir güvenlik önlemi altında gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün organize ettiği operasyon kapsamında, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru bulundu. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 116 fişek, 23 sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen U.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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