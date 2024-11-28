İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 838 gram eroin ele geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Eve yapılan baskında 4 kilo 838 gram eroin ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.
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Yurt çapında uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde belirlenen bir eve polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.
Evdeki aramalarda 4 kilo 838 gram eroin, 11 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı