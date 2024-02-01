İzmir'de yangın paniği! Kemeraltı Çarşısı'nda yangın çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İzmir'de yangın paniği! Kemeraltı Çarşısı'nda yangın çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı.

Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında başlayan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # konak # Kemeraltı Çarşısı # yangın
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