İzmir'de yoğun sağanak

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir'de yoğun sağanak
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Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.

Dikili Belediyesi ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

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