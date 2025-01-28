İzmir’deki bıçaklı kavgada 4 tutuklama

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi’nde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Ö.H. sırtından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olaya karıştığı belirlenen 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından sorgulanan zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.