İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık yapı denetçisi H.Ö, fenni mesul E.İ. ile taraf avukatları katıldı. Tadilat sırasında fenni mesul olan sanık M.K. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında H.Ö. ile E.İ'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsini, M.K'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme, M.K'nin bereatine karar verildi. Fenni mesul E.İ. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, iyi hal indiriminin ardından cezası 2 yıl 9 ay 10 güne düşürüldü. Ayrıca, E.İ'nin 2 yıl süreyle fenni mesullük meslek ve sanatını icrası yasaklandı.

Sanık H.Ö. ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, iyi hal indirimiyle cezası 1 yıl 4 ay 20 güne düşürüldü.