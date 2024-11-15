İzmir'deki elektrik akımı davasında yeni gelişme

İzmir’de İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sokakta yürürken yerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin dava görüldü. Davada ara karar çıktı. Tutuklu yargılanan 13 sanıktan 2'si tahliye edildi.

İzmir'de 12 Temmuz’da sağanak yapış sonrası oluşan su birikintisinden geçmeye çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmıştı. İddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başlandı. Davanın dün görülmeye başlanan 2'nci duruşmasına, bugünkü 3'üncü oturumla devam edildi. Bugünkü duruşmada mahkeme başkanı, ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğuna devamına karar verdi.

DOSYALARI AYRILDI

Bu sırada bir sanık yakını, "Adalet mülkün temeli" diye bağırarak karara tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tarafları salondan çıkardı. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ile İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

DEVLET MEMURLARININ ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Demircan A.Ş.'nin yetkilisi Cenan Demircan hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazı yazılmasına karar verildi.

Öte yandan 6 Ocak’ta bölgede yeni keşif yapılmasına karar verildi. Tutuksuz sanıkların da adli kontrol kararı kalktı.