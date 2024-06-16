İzmir'den acı haber! Devrilen arazözün operatörü hayatını kaybetti

İzmir'de korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bayındır ilçesinde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde arazöz operatörü olarak görev yapan 43 yaşındaki Serkan Topkaya, kontrol altına alınan yangın sonrası kullandığı araçla görev yeri olan Kemalpaşa'ya dönmek üzere yola çıktı.

Arazöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Arazöz operatörü Serkan Topkaya, kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de kazaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bekir Karacabey, paylaşımında, "Mesai arkadaşımız Serkan Topkaya kaza yapmış ve şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SERKAN TOPKAYA İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Serkan Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Serkan Topkaya'nın eşi Fatma, çocukları Abdülsamet ve Esma, annesi Fadime ve babası Resul Topkaya'nın katıldığı törende konuşan Vali Süleyman Elban, orman teşkilatının fedakarca çalıştığını, Topkaya'nın bu uğurda şehit olduğunu dile getirdi. Serkan Topkaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Elban, aileye sabır temennisinde bulundu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer de Topkaya ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede 140'ıncı şehidi verdiklerini söyledi. İbrahim Yüzer açıklamasında, "Orman Genel Müdürlüğü olarak 140'ıncı orman şehidimizi bugün ebediyete uğurlayacağız. Güvenlik güçlerimizden sonra ülkemizde en fazla şehit veren kurumlardan biriyiz. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim, orman yangınları çıkmasın. Tabii iklim değişikliği ve sıcaklık her geçen gün orman yangınları riskini daha da arttırıyor. Her gün onlarca yangına şahitlik ediyoruz. Burada bize düşen en önemli görev bu ateşin tutuşmasını engelleyici etkenlere daha çok odaklanmak. Dün Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde yine Bayındır'da kırsalda çıkan yangının ormana sirayet etmemesi için ona müdahale eden ve yangını etkisiz hale getirdikten sonra da tekrar görev yerine dönen Serkan Topkaya kardeşimiz şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Elban'ın şehidin yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdiği törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Helallik alınması sırasında ailesi, Topkaya'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Serkan Topkaya'nın cenazesi ikindi vakti Kemalpaşa ilçesindeki Rabia Hatun Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cennetbahçe Mezarlığında toprağa verilecek.

Bayındır ilçesi Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda dün gece çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirilmiş, bir mahallenin tedbir amaçlı tahliye edildiği yangın, kontrol altına alınmıştı.