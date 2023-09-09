İnşaattaki binada yangın çıktı! Gökyüzü siyaha büründü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binanın dış cephesinde yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar dron ile görüntülendi.

İnşaattaki binada yangın çıktı! Gökyüzü siyaha büründü
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 Yahya Kaptan Mahallesi Kara Yolu Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada meydana gelen yangında, binanın dış cephesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İnşaattaki binada yangın çıktı! Gökyüzü siyaha büründü - Resim : 1

Yangın kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi.

İnşaattaki binada yangın çıktı! Gökyüzü siyaha büründü - Resim : 2

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, binanın dış cephesinde ve yanan inşaat malzemelerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İnşaattaki binada yangın çıktı! Gökyüzü siyaha büründü - Resim : 3

Öte yandan, gökyüzünü kaplayan dumanlar dron ile görüntülendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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