İzmit’te korkunç olay! Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde gece saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre elinde jiletle esnafa ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği öne sürülen Özgür Şahin ile çevredeki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, Şahin’e silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Özgür Şahin, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cadde üzerinde delil incelemesi yaptı.

Olayla ilgili birden fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.