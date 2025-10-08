İzmit’te korkunç olay! Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elinde jiletle vatandaşları rahatsız ettiği öne sürülen Özgür Şahin, çıkan tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltılar bulunuyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmit’te korkunç olay! Elinde jiletle esnafı rahatsız eden kişi vurularak öldürüldü
Yayınlanma:

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde gece saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre elinde jiletle esnafa ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği öne sürülen Özgür Şahin ile çevredeki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, Şahin’e silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Özgür Şahin, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cadde üzerinde delil incelemesi yaptı.
Olayla ilgili birden fazla kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktıÇeşme’de gece yarısında kabus! Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir esnaf
Günün Manşetleri
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Rezervler 183 milyar dolara çıktı
“Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”
“Aynı hedefe yönelmiş bir aile olacağız”
"Gelişmeler geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor”
İsrail’in 2 yıllık Gazze saldırılarında bilanço ağır
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Küresel Sumud Filosu vatandaşları Türkiye’ye dönüyor
Çok Okunanlar
Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi
Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı Şiddetli yağış ilçeyi sular altında bıraktı
⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek! ⚠️ İstanbul’da 11 ilçede elektrikler kesilecek!
Cuma günü raflarda sürpriz ürünler var Cuma günü raflarda sürpriz ürünler var
Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi! Meteorolojiden sağanak uyarısı: 29 il için alarm verildi!