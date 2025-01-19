Jandarmadan hava destekli denetim: Mikro İHA ile kural ihlallerine geçit yok!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla hava destekli bir denetim gerçekleştirdi. Mikro İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Asayiş Timleri, Didim ilçesinde iki periyot halinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Mikro İHA’nın havadan sağladığı görüntülerle trafik ihlalleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, toplam 170 araç ve 154 şahıs kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 60 sürücüye cezai işlem uygulandı, toplam 70 bin 652 TL para cezası kesildi ve 22 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, mikro İHA sayesinde özellikle hız ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve tehlikeli araç kullanımı gibi trafik kurallarının ihlal edilip edilmediğini havadan tespit etti. Denetimlerin, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

