Jandarmadan kaçan araç kaza yaptı: 5 düzensiz göçmen yaralandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde jandarma ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan SUV tipi bir araç, kaçış sırasında bir evin duvarına çarptı. Kazada 5 düzensiz göçmen yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Jandarmadan kaçan araç kaza yaptı: 5 düzensiz göçmen yaralandı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşanan olayda, jandarma ekiplerinin şüpheli gördüğü bir aracı takibe almasıyla başlayan kovalamaca, Pazarlı köyünde sona erdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 KHR 484 plakalı SUV tipi araç, kaçış sırasında bir evin duvarına çarparak durabildi.

5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YARALANDI

Meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 düzensiz göçmen yaralandı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, sürücüyü yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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