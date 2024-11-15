Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve güvenlik güçlerine ateş açan bir şahıs etkisiz hale getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
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 Olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Jandarma kontrol noktasında durmayan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtıktan sonra araçla kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, Kemalpaşa Mahallesi Altıntaş Caddesi'nde jandarma tarafından vurularak yaralı şekilde yakalandı.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

jandarma ateş açıldı
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