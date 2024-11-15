Jandarmaya ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Jandarma kontrol noktasında durmayan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerine ateş açtıktan sonra araçla kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, Kemalpaşa Mahallesi Altıntaş Caddesi'nde jandarma tarafından vurularak yaralı şekilde yakalandı.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.