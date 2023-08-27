Jeotermal kaynaklı sera tarımı yapılıyor

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) incelemelerde bulundu.

Jeotermal kaynaklı sera tarımı yapılıyor
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Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) incelemelerde bulundu.

Vali Musa Işın’a AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Belediye Başkanı Fatih Kalay ile ilçe protokol üyeleri eşlik etti.
Vali Işın, Simav TDİOSB’de imar planının hazır olduğunu, kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğini ve altyapı projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. 30’dan fazla firmanın tahsis talebinde bulunduğunu belirten Işın, önümüzdeki günlerde yol haritasını belirlemek ve süreci hızlandırmak için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Vali Işın, 44 adet sera parseli ve 16 adet sanayi parseli bulunan TDİOSB’nin potansiyelini artırmak, üretimi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına ilin tüm dinamikleriyle iş birliği yapacaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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