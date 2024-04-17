Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza! Seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı belirtildi.

Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza! Seferler yapılamıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'da çok sayıda kişinin yoğun olarak kullandığı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # kabataş # Bağcılar # tramvay hattı
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