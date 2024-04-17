Kabataş-Bağcılar tramvayında arıza! Seferler yapılamıyor

İstanbul'da çok sayıda kişinin yoğun olarak kullandığı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.