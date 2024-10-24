Kaçak hayvan ticareti: 1,2 milyon lira ceza!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası kesildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kaçak hayvan ticareti: 1,2 milyon lira ceza!
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyünde bir depoda kedi ticareti yapıldığı ihbarını aldı.

Yapılan incelemede, FE'ye ait iklim koşullarının uygun olmadığı kayıtlı depoda kafeslerde 243 kedi bulundu.

Bu sefer Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. FE hakkında kaçak hayvan ticareti iddiasıyla 1 milyon 241 bin 973 lira cezai işlem yapmaya başladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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