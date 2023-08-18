Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar! Jandarma'dan film gibi operasyon

Balıkesir'de kaçak kazı yapanlar suç üstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde teknik ve fiziki takibe yakalanan 4 şüpheliye suç üstü yapıldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar! Jandarma'dan film gibi operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışma başlattı. Jandarma'nın başlattığı çalışmalar sonunda  Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe başlayan Jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucu olaya karışan 4 şüpheliyi ele geçirdi.

İzinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 2 adet elektrikli hilti, 1 adet dedektör, 1 adet dürbün, 1 adet jeneratör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 50 metre elektrik kablosu, 30 metre su hortumu ve 1 adet suçta kullanıldığı belirtilen traktör ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'te dev uyuşturucu sevkiyatı engellendi! 81 kilogram skunk ele geçirildiGaziantep'te dev uyuşturucu sevkiyatı engellendi! 81 kilogram skunk ele geçirildiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Balıkesir # jandarma # Balıkesir # Bigadiç
Çok Okunanlar
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
Solan orkidenizi tekrar canlandırıyor! Orkideniz bir haftada coşuyor ve çiçek veriyor
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
Amasya'daki aşçılar kuru fasulye pişirirken tencereye ekliyor. Fasulyeler gaz yapmıyor
İstanbul'da elektrik kesintisi!
İstanbul'da elektrik kesintisi!
Ünlü rapçiler gözaltına alındı!
Ünlü rapçiler gözaltına alındı!
Naci Görür'den kritik uyarı! "İstanbul'da o barajlar çok tehlikeli"
Naci Görür'den kritik uyarı! "İstanbul'da o barajlar çok tehlikeli"
Öne Çıkanlar Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı! Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı! Dışişleri Bakanlığı memur alımı!