Kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandılar! Jandarma'dan film gibi operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışma başlattı. Jandarma'nın başlattığı çalışmalar sonunda Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı tespit edildi. Teknik ve fiziki takibe başlayan Jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucu olaya karışan 4 şüpheliyi ele geçirdi.

İzinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 2 adet elektrikli hilti, 1 adet dedektör, 1 adet dürbün, 1 adet jeneratör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 50 metre elektrik kablosu, 30 metre su hortumu ve 1 adet suçta kullanıldığı belirtilen traktör ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.