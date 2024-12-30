Kadıköy'de ortalık savaş alanına döndü: Ana su şebekesi patladı

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde yaşanan patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Ortalık savaş alanına döndü. Binada yaşayanlar İSKİ'yi aradıklarını ancak ilgilenilmediğini söyledi.

Kadıköy'de ortalık savaş alanına döndü: Ana su şebekesi patladı
Yayınlanma:

Sorun giderek büyüdü, en sonunda şebeke hattı patladı, iş yeri zarar gördü, vatandaşlar tahliye edildi.

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinin boruları patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.

Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.

Bölgeye giden ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.

Sokakta iş yeri bulunan Erkan Saygılı, sorunun yaklaşık 5 aydır devam ettiğini ve sonunda şebekenin patladığını söyledi.

Apartman sakinlerinden Nuray Özpar İSKİ'yi aradığını ancak kimsenin gelmediğini anlattı.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!Ekonomi
kadıköy istanbul kadıköy
Günün Manşetleri
11 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Esad yönetiminin neden düştüğünü açıkladı
16 şüpheli gözaltında
11 gözaltı
Karne dönemi sona mı eriyor?
12 ilde uyuşturucuya darbe
Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak
Meteoroloji tek tek sıralayarak bu illeri uyardı: Kuvvetli yağış kapıda!
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
"Uyarıyoruz, PKK ile el ele ABD-İsrail projesinde görev alırsınız"
Çok Okunanlar
Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak Kar yağacak şehirler belli oldu! Bu şehirlere yarın lapa lapa kar yağacak
Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri Su kesintisi saatler sürecek: İlçe ilçe su kesinti bilgileri
Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız? Yılbaşında hangi illere kar yağacak? Yılbaşında kar topu oynamaya hazır mısınız?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu! Sosyal Güvenlik Başuzmanı, en düşük emekli aylığını duyurdu!
SON DAKİKA okullar tatil mi? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA okullar tatil mi? 30 Aralık 2024 Pazartesi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?