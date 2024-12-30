Kadıköy'de ortalık savaş alanına döndü: Ana su şebekesi patladı

Sorun giderek büyüdü, en sonunda şebeke hattı patladı, iş yeri zarar gördü, vatandaşlar tahliye edildi.



İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinin boruları patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.



Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.



Bölgeye giden ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.



Sokakta iş yeri bulunan Erkan Saygılı, sorunun yaklaşık 5 aydır devam ettiğini ve sonunda şebekenin patladığını söyledi.



Apartman sakinlerinden Nuray Özpar İSKİ'yi aradığını ancak kimsenin gelmediğini anlattı.

