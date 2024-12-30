Kadıköy'de ortalık savaş alanına döndü: Ana su şebekesi patladı
İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde yaşanan patlama nedeniyle 5 katlı binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Ortalık savaş alanına döndü. Binada yaşayanlar İSKİ'yi aradıklarını ancak ilgilenilmediğini söyledi.
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Sorun giderek büyüdü, en sonunda şebeke hattı patladı, iş yeri zarar gördü, vatandaşlar tahliye edildi.
İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinin boruları patladı. Tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.
Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.
Bölgeye giden ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.
Sokakta iş yeri bulunan Erkan Saygılı, sorunun yaklaşık 5 aydır devam ettiğini ve sonunda şebekenin patladığını söyledi.
Apartman sakinlerinden Nuray Özpar İSKİ'yi aradığını ancak kimsenin gelmediğini anlattı.