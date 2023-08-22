Kadıköy'de sıkı denetim! Taksicilere ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

KEMER TAKMAYAN TAKSİCİLERE CEZAİ İŞLEM

Denetimde, 4 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.

Denetimde ayrıca, çalışma izni İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilen bir sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi. Taksi trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.