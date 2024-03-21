Kadıköy'de tartışan kişiler sokak ortasında ateş açtılar!

Kadıköy'de, iddiaya göre, bir esnaf ile vatandaş arasında çıkan tartışmada . esnaf olduğu öğrenilen şahıs, yanında taşıdığı silahla tartıştığı şahsa ateş açtı.

Kadıköy'de tartışan kişiler sokak ortasında ateş açtılar!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaf olduğu belirtilen şahıs ile vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan tartışma sokağa taştı. Esnaf olan vatandaş yanında taşıdığı silahla tartıştığı şahsa ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yararlanan vatandaş hastaneye kaldırırken silahlı şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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