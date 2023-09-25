Kağıthane ve Beykoz dikkat! İSKİ 25 Eylül'de İstanbul'da diğer hangi ilçeleri uyardı?

İstanbul'da 25 Eylül tarihinde planlanan su kesintisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan önemli bir etkinliktir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve altyapı çalışmalarının bir parçası olarak, bu kesinti, İstanbul'un su temin sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesini ve gelecekteki su tedarikini güvence altına almayı amaçlamaktadır.

İSKİ'nin yaptığı duyuruya göre, 25 Eylül tarihinde İstanbul'un farklı bölgelerinde su kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti, sabahın erken saatlerinden başlayarak planlanan saatlere kadar devam edecektir. Kesintinin süresi ve hangi bölgeleri etkileyeceği konusunda detaylı bilgiler İSKİ tarafından paylaşılmıştır. Bu planlı su kesintisi, İstanbul'un su temin altyapısının yenilenmesi, onarılması ve bakımının yapılması için kaçınılmaz bir adımdır.

İSKİ, bu tür kesintilerin vatandaşları olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirleri alarak, kesinti süresince su teminini en aza indirgemek için çaba göstermektedir. Bu nedenle, kesinti tarihinde su kullanımıyla ilgili özel önlemler almak önemlidir.

Sonuç olarak, 25 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek planlı su kesintisi, İSKİ'nin altyapıyı güçlendirmek ve gelecekteki su tedarikini sağlamak için attığı önemli bir adımdır. Vatandaşlar, kesinti sürecini ve etkilenecek bölgeleri önceden bilerek, gerekli önlemleri alabilirler. İSKİ tarafından sağlanan güncel bilgilere erişim sağlayarak, kesinti hakkında daha fazla detay öğrenmek mümkündür.

25 EYLÜL'DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Bu planlı su kesintisi, İstanbul'un su altyapısının sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Su tesisatının bakımı ve onarımı, suyun kalitesini ve kesintisiz teminini sağlamak için elzemdir. İSKİ, bu tür kesintileri önceden duyurarak ve vatandaşları bilgilendirerek, kesintinin etkilerini en aza indirme konusunda hassas bir yaklaşım sergilemektedir. Aynı zamanda, bu tür çalışmaların İstanbul'un su kaynaklarına olan bağımlılığını azaltma ve sürdürülebilir su yönetimi stratejilerini güçlendirme açısından da önemli olduğunun altını çizmek gerekir.

Kesinti süresince, vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için su depolarını doldurarak ve su kullanımını kısıtlamak suretiyle su kaynaklarını korumaları önemlidir. Ayrıca, kesinti öncesinde İSKİ'nin resmi iletişim kanallarını takip ederek, güncel bilgilere ve kesintinin hangi bölgeleri etkileyeceği gibi önemli detaylara erişim sağlamak da faydalı olacaktır. İstanbul'un su temini altyapısının sürdürülebilirliği için bu tür kesintilerin gerekliliği unutulmamalıdır ve vatandaşlar, bu süreci anlayışla karşılayarak katkı sağlayabilirler.

BEYKOZ:

Kaynarca Mahallesi'nin etkileneceği su kesintisi saat 12.00'ye kadar sürecek.

KAĞITHANE:

Merkez Mahallesi ve Nurtepe Mahallesinin etkileneceği kesinti şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Arızanın saat 12.00 civarı bitmesi bekleniyor.