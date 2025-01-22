Kağıthane'de feci trafik kazası

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı. Yaralı çift, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kağıthane'de feci trafik kazası
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 34 VG 1741 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kağıthane'de feci trafik kazası - Resim : 1

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü M.U. ve eşi N.U. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çift, 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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