Kağıthane'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Yol 7 saat kapalı kaldı

Kağıthane Çamlıvadi mevkisinde damperinin açılması sonucu önce dev yol tabelasına ardından da köprüye çarptıktan sonra devrilerek yan yatan kamyon 7 saat sonra kaldırılabildi. Ortalığı savaş alanına çeviren kamyonun vinçle kaldırılması sonrası yol temizlenip trafiğe açıldı.

Kağıthane'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Yol 7 saat kapalı kaldı
Kağıthane'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi! Yol 7 saat kapalı kaldı
Editör: Uğur Çam

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi Çamlıvadi mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, otoyolda seyreden Salih Ayağı’nın idaresindeki 34 EA 5825 plakalı hafriyat kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle damperi havaya kalkmıştı. Sürücü fark etmeyerek yoluna devam eden ettiği sırada damper, dev yol tabelasına çarpmıştı.

DAMPERİ TABELAYA VE KÖPRÜYE ÇARPARAK KAMYON DEVRİLMİŞTİ

Kontrolden çıkan araç köprünün üstünde ve ayaklarına çarptıktan sonra devrilerek yan yatmıştı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken, sürücü Salih Ayağı ve yolcu koltuğundaki Davut Tekçe (33) şoför kabininde sıkışmıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu Ayağı ve Tekçe bulundukları yerden çıkartılmıştı.

KAMYON ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRMİŞTİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Tekçe, ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtulmuştu. Öte yandan kaza nedeniyle caddenin Anadolu Caddesine gidiş yönü trafiğe kapanmıştı. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun kurtarılması için olay yerine ise vinç aracı sevk edilmişti.

KAMYON 7 SAAT SONRA KALDIRILDI

Kamyonu kurtarma çalışmaları sürerken, sürücü Salih Ayağı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Sadabad Polis Merkezine götürülmüştü. Öte yandan ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kamyonun bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # kağıthane # kamyon
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