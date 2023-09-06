Kahraman askere veda! Şehit asker İzmir'de defnedildi

Kahraman asker son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi İzmir'de defnedildi.

Kahraman askere veda! Şehit asker İzmir'de defnedildi
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi şehit olmuştu.

şehit asker ünal sipahi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tören yapıldı. Cenaze namazı kılındı.

Top arabasına konularak Kemalpaşa Kızılüzüm Mezarlığına götürülen şehidin naaşı sonsuzluğa uğurlandı.

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# şehit # asker # cenaze
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