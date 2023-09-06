Samsun'da feci kaza! Otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı

Samsun'da otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı
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Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Şahin (36) idaresindeki 55 BAY 37 plakalı otomobil, önünde seyir eden Ümit Şahin’in kullandığı 60 RA 622 plakalı boş akaryakıt tankerine sol arka kısmından çarptı.

Samsun'da feci kaza! Otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı - Resim : 1

SAMSUN'DA FECİ KAZA! OTOMOBİL İLE AKARYAKIT TANKERİ ÇARPIŞTI

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Şahin ile boşanmış olduğu eşi Sevinç Usta (33) ağır yaralandı. Mustafa Şahin Gazi Devlet Hastanesine, Sevinç Usta ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 çocuk annesi genç kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da feci kaza! Otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı - Resim : 2

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