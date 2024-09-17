Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberine göre, AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kahramanmaraş'ta deprem!
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Son dakika haberine göre, AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 

Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 00.33'te kaydedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

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