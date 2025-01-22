Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çocuk kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kayalıklardan düşen 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çocuk kurtarıldı
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde gezinti amacıyla kayalıklara tırmanan 16 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağıya düştü. Olay, Arıtaş Dikmen Dağı'nda meydana geldi.

Düşen çocuğun durumunu fark eden çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekibi, çocuğu bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, 16 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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