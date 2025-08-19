Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, arkadaşıyla oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan E.K. (15), misafiri B.S. (16) ile evde vakit geçirdiği sırada eline aldığı tüfekle oynarken silah kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan mermi, 16 yaşındaki B.S’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, B.S’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kazayla ölümüne sebep olduğu iddia edilen 15 yaşındaki E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı