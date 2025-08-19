Kahramanmaraş’ta korkunç kaza! Tüfekle oynayan çocuk arkadaşını vurdu

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan E.K. (15), misafiri B.S. (16) ile evde vakit geçirdiği sırada eline aldığı tüfekle oynarken silah kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan mermi, 16 yaşındaki B.S’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, B.S’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazayla ölümüne sebep olduğu iddia edilen 15 yaşındaki E.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.