ASKİ duyurdu: Ankara’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Pursaklar ilçesi ile Keçiören’in Bağlum semtinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti 20 Ağustos akşamı başlayacak, 21 Ağustos’ta sona erecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Pursaklar ilçesi ile Keçiören’in Bağlum semtinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

ASKİ’den yapılan açıklamada, Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin altında hizmet verdiği, bu nedenle bakım, onarım ve revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Kesinti yarın (20 Ağustos) saat 21.00’de başlayacak. ASKİ, suyun 21 Ağustos’ta Pursaklar’da saat 12.30’da, Bağlum’da ise 15.00’te yeniden verileceğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlara kesinti süresince su tasarrufu yapmaları ve ihtiyaçlarını önceden karşılamaları çağrısında bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede daha sağlıklı içme suyunun sağlanacağı bildirildi.

