Hatay’ın Atik yaylasında yerleşim yerinin hemen yanı başına taşocağı açıldı. Dinamit patlayınca evler sallanıyor, çevre tozdan geçilmiyor. "Taş ocağına değil, yerine karşıyız" diyen yurttaşlar çözüm bekliyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Çevre toz içinde kaldı, evler sallanıyor! Vatandaşlardan taş ocağı tepkisi
Hatay'ın Belen ilçesinde taş ocağının çevreye verdiği zararla ilgili vatandaşlar eylem yaptı. Atik yaylasında yerleşim yerinin hemen yanı başına açılan taş ocağının kapatılması talep edildi.

Çevre toz içinde kalıyor, dinamit patlayınca evler sallanıyor. Vatandaşlar, zehir solumak istemediklerini, taş ocaklarının yerleşim yerlerinden daha uzağa açılmasını istedi.

Eylem yapılan yere taş ocağı yöneticileri de gitti. Alınan önlemleri yakından görmeleri için vatandaşları ocağın bulunduğu bölgeye çağırdı. Vatandaşlarsa çevredeki zararı göstermek için yöneticileri evlerine davet etti.

Araştırmalara göre taş ocağı çevresinde yaşayanlarda astım, kronik bronşit ve KOAH riski artırıyor. Bitki örtüsünde de %40 azalma yaşanıyor ve toprak kalitesi düşüyor.

