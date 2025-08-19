Kan donduran ayin! Evinde kurban edip sosyal medyadan duyurdu

Yeni Mahalle’de yaşayan şüphelinin sosyal medyada paylaştığı videolarda, şaman ritüelleriyle insanlara şifa dağıttığını iddia ettiği görüldü. Ramazan K., videoda uzaktan ve yüz yüze biyoenerji seansları gerçekleştirdiğini anlatarak, dilek ve istekleri ruhlara ritüeller aracılığıyla ilettiğini savundu.

Gelen şikayetlerin ardından, Ramazan K. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelinin evinde de inceleme başlattı.