Yargıtay’dan sosyal medya kararı: Sakın izinsiz paylaşmayın!

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların açık hesaplardan alındığı gerekçesiyle suçun oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Şikâyetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunu oluşturduğuna hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Kararda, kişilere ait bilgilerin başkalarına verilmesi, yayılması veya izinsiz ele geçirilmesinin suç teşkil ettiği vurgulandı. Ayrıca herkesin ulaşabileceği bilgiler dahi “kişisel veri” olarak kabul edildi.

Dairenin kararında şu değerlendirmeye yer verildi:

“Şikâyetçilerin izni olmadan yapılan paylaşımlar, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme suçunu oluşturur. Bu nedenle sanık hakkında zincirleme şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi gerekirken beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.”

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesine göre, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”