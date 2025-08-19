İstanbul’da dev operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen operasyonla 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Bu mücadele gençlerimizi koruma mücadelesidir” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine” yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, “İstanbul’da ‘Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine’ yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik” ifadelerini kullandı.

ORGANİZE UYUŞTURUCU TİCARETİNE DARBE

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve bu faaliyeti organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyona katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”

