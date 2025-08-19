CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde: “Esas artçı şok ekonomide ve göçte olacak”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmamasını en büyük teselli olarak gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Elbette Sındırgı'nın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı var. Sorunları, ihtiyaçları, yapılanları belediye başkanımız anlattı. Ama sözün en doğrusu: cana gelmesin, mala gelsin. Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Hep birlikte büyük bir acıyı yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir.”

Özel, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanı sıra devletin ve bakanlıkların da bölgede aktif şekilde çalıştığını belirterek, “Sındırgı'nın yanına kim geldiyse, buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösterdiyse, hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“SINDIRGI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ”

Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem sonrası bölgeye hızlı şekilde müdahale ettiğini vurguladı: “225 araçla, 812 personelle buradaydılar. 6 bin kişiye ilk çorbasını ikram ettiler, 6 bin 650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7 bin kumanya, 25 bin ekmek, 20 bin simit dağıtıldı. Bundan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı’ya uzanması lazım. Çünkü esas artçı şok, ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında oluyor.”

Özel, Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve meclisten çıkarılacak özel bir kanunla bu sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. “Biz de bu taleplerin arkasındayız. Mecliste iki elimizi birden kaldıracağız. Tüm siyasi partilerden aynı desteği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“MARAŞ ÖRNEĞİNDE GÖRÜLDÜ, NÜFUSUN %40’I GÖÇTÜ”

Özel, daha önceki afetlerden örnekler vererek göç riskine dikkat çekti: “Geçmiş örnekler, bir yıl içinde nüfusun yüzde 35-40 azalabildiğini, bunun da önemli kısmının geriye gelmediğini gösteriyor. O yüzden afet bölgesi ilan edilmesi, özel kanunlarla korunması ve yaraların hızla sarılması gerekiyor.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Sındırgı’ya pozitif ayrımcılık yapacağını aktaran Özel, mevcut projelerin önceliklendirilerek hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, deprem sonrası ekonomik hayatın canlandırılması gerektiğini belirterek, “Esnaf şu anda zorda. Hızla sahip çıkmak lazım. Biz CHP olarak, büyükşehir belediyeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği imkânlarıyla elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.