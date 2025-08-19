Kaçak petrol kuyusunda yangın! Ölü ve yaralılar var

Endonezya’nın Orta Java eyaletindeki Blora kasabasında kaçak bir petrol kuyusunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın can aldı. Yangın üç gündür devam ederken, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Endonezya’nın Orta Java eyaletine bağlı Blora kasabasındaki kaçak petrol kuyusunda pazar günü patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın hızla yayıldı.

Blora Afet Yönetim Ajansı (BPBD) yetkilisi Agung Triyono, yaptığı açıklamada şu ana kadar en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

750 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi nedeniyle, bölgede yaşayan yaklaşık 750 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

 Üç gün önce çıkan yangına müdahale sürüyor.

