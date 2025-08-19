İşte o rakam! Kerem Aktürkoğlu için ödenecek bonservis ve maaş dudak uçuklattı

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan olası transferinin maliyeti netleşti.

İşte o rakam! Kerem Aktürkoğlu için ödenecek bonservis ve maaş dudak uçuklattı
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu’nun maliyeti netleşti. Transfermarkt’ın paylaştığı bilgilere göre, milli futbolcunun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transferi için ödenmesi planlanan rakamlar şöyle:

Piyasa değeri: 24 milyon €
Bonservis bedeli: 22.5 milyon €
Bonuslar: 2.5 milyon €
Sözleşme süresi: 3+1 yıl
Yıllık maaş: 4.75 milyon €

2024 yaz transfer döneminde Galatasaray’dan 12 milyon € bonservis bedeli karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun serbest kalma bedelinin 60 milyon € olduğu ve sonraki satıştan Galatasaray’ın %10 pay alacağı açıklanmıştı.

Kulüp kariyeri boyunca toplamda 331 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmalarda 89 gol – 58 asist üretti.

Galatasaray formasıyla: 179 maç – 46 gol – 42 asist
Benfica formasıyla: 55 maç – 16 gol – 13 asist

Transferin, Benfica maçlarının tamamlanmasının ardından resmileşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlandığı ve Kerem Aktürkoğlu’nun en geç Benfica karşılaşmalarından sonra takıma katılacağı aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe transfer Benfica
