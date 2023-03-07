Kahramanmaraş'ta normale dönmeye başlıyor

‘Üretmekten başka yol yok’ diyerek üreticiler seralarına girdi. Besiciler koyun ve keçilerini otlaklara çıkardı. Esnaf da hizmetini cadde ve sokaklara taşıdı. Burası depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş.



Depremlerden etkilenen Türkoğlu ilçesindeki üreticiler, geçimlerini sağladıkları tarım ve hayvancılık işlerini aksatmamaya çalışıyor.



Seracılığın yoğun yapıldığı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi’ndeki çiftçiler, afetten etkilenseler de üretimin sürekliliği için seralarda domates ve salatalık fidelerini toprakla buluşturuyor.

- 800 dönüm arazimiz var. Seralarımızda domates, salatalık, biber ve patlıcan yetiştirmeye çalışıyoruz. Tüm depremzedelere Allah yardım etsin.

Besiciler de koyun ve keçi sürülerini meralara çıkarıyor.



Kentte iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar gören esnaf da, tezgâhlarını cadde ve sokaklara kurdu.



Esnaf, seyyar tezgâhlarda müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta 25 yıldır fırıncılık yaptığını anlatan Yusuf Samet Mintaz, iş yerinin depremde yıkıldığını söyledi.



Yıkılan fırının karşısına seyyar fırın kurduğunu, ekmek yapmaya devam ettiğini dile getiren Mintaz, "İstanbul'dan bir hayırsever bize bu fırını gönderdi. İnsanlara ekmek yapın, dağıtın diye. Yaklaşık 10 gündür dağıtıyoruz, dükkanın önündeyiz." diye konuştu.



Kebapçı Abdullah Dalkıran ise hasarlı iş yerine girmeye koktuğunu, seyyar olarak hizmet vermeye çalıştığını belirtti.



Esnaf Sefa Yeniköy, hasarlı iş yerinin önünde tatlı yapıp sattığını anlatarak, depremin şokunu atlatmaya çalıştıklarını ve bir haftadır sokakta çalıştığını ifade etti.