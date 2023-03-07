Gümrük kapısında kaçakçıların "sıra dışı yöntemlerine" geçit verilmedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda "beklenmedik yerlere gizlenerek" ülkeye sokulmak istenen cep telefonlarından elektronik sigaraya kadar çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'nda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriyesi, rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor.

Yılbaşından bu yana muhafaza ekiplerince vites kutusuna, bisküvi paketine, yolcuların vücuduna, çay paketinin içine saklanan cep telefonları tespit edildi. Oyuncağın içi, direksiyon, el feneri, kahve makinesi, terlik, tekerlek gibi beklenmedik yerlere gizlenen sigara ve elektronik sigaralar yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yılbaşı itibarıyla Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 33 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ve 7,5 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.