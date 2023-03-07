Nemrut Dağı'nın anıtsal heykelleri depremlerde zarar görmedi

"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak gösterilen Nemrut Dağı Ören Yeri'nde devasa boyuttaki ve tonlarca ağırlıktaki taş heykellerde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere rağmen hasar görülmedi.

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolu uzun süredir kar nedeniyle kapalı. Bölgeyi ziyaret etmek isteyenler yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek heykellerin bulunduğu yere ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı ekibi, depremden sonra ilk kez dağın doğu yakasındaki heykelleri görüntüledi. Dağın batı yakasındaki heykeller ise bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle görüntülenemedi.

"DEPREMDEN 2 GÜN SONRA NEMRUT DAĞI'NA ÇIKTIM"

Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, AA muhabirine, heykellerin zarar görmediğini söyledi.

Depremin bölgeye büyük hasar verdiğini anlatan Çetinkaya, "Bizi tek mutlu eden şey Nemrut Dağı'ndaki heykellerin depremden etkilenmemesi. Depremden 2 gün sonra Nemrut Dağı'na çıktım, heykellerin zarar görmediğini gördüm. Ama Adıyaman çok büyük bir felaket geçirdi." dedi.

İnsanları bölgeye davet eden Çetinkaya, "Her yıl yüz binlerce insan bölgeye geliyor. Bu sene özelikle daha çok kişi gelmesini istiyoruz. İnsanların Nemrut Dağı'na gelmelerini istiyoruz. Bölgeye gelip hem bize moral verip yaralarımızı sarsınlar hem de Nemrut Dağı'nı görsünler istiyoruz." diye konuştu.

Kahta'da turist rehberliği yapan Bedir Temelli ise yerli ve yabancı turistlere bölgeyi gezdirdiğini kaydetti.

Heykellerin tarihi hakkında bilgi veren Temelli, Nemrut Dağı'ndaki heykellerin Milattan Önce 1'inci yüzyılda Kommagene Kralı Antiochos tarafından tapınak olarak inşa edildiğini anımsattı.

Depremin heykelleri etkilemediğini gördüklerini anlatan, Nemrut Dağı'nın tarihsel süreçte çok büyük fırtınalar, depremler geçirdiğini belirtti.

Sezonun her yıl mart ayının 15'inde açıldığını belirten Temelli, "Bu sene de misafirlerimizi bekliyoruz. Herkes Nemrut Dağı'na güneşin doğuşu ve batışını seyretmek için gelebilir." dedi.