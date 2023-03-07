Depremzede çocuklara Charlie Chaplin sürprizi

Depremzede çocuklar tiyatro sanatçıları sayesinde moral buluyor. Deprem bölgesine giden gönüllü tiyatrocu ve performans sanatçıları, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle depremzede çocukları eğlendiriyor.



Performans sanatçısı Ali Güneyli, sinema sanatçısı Charlie Chaplin’in unutulmaz karakteri Şarlo’nun kılığına bürünerek, Hatay’ın Defne ilçesindeki çadırkentte kalan çocuklara sürpriz yaptı.



Kocaeli Berberler Odası’nın organize ettiği etkinlikte Şarlo, Çadır çadır gezip depremzede çocuklarla tek tek ilgilendi.



Çocuklar, Şarlo ile oyunlar oynadı, resimler yaptı, birlikte fotoğraf çektirdi.