İzmir Çiğli'de afet yıllardır geliyorum diyor

İzmir’in Çiğli ilçesinde felaket göz göre göre geliyor. 1992'de 15 yıllığına kurulan Harmandalı Çöplüğü'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi atık depolamayı sürdürüyor. Çöp depolama kapasitesi 2017'de arttırılıyor. Hem de bilim insanlarının "çöp depolama durmalı" raporuna rağmen.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Çöplüğünün yarattığı yük nedeniyle büyüyen heyelan riskini, 33 yılda

8 farklı kurum ve kuruluşa incelettiği ortaya çıktı. Ancak bu raporlara uyulmadı. Hem kapasite artırımına gidildi hem de çöplüğün üzerine biogaz enerji tesisi ile geri dönüşüm fabrikaları kuruldu.



Şu ana kadar 6 mühendislik firması ile 2 üniversite bilimsel çalışmalara imza attı. En son Hacettepe Üniversitesi heyelan bölgesini inceledi. Jeoleoji Mühendisi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, çöp depolamasının durdurulmasını belirtti. 33 yıldır olduğu gibi CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi bu rapor karşında da somut adım atmadı.



Heyelan bölgesinde tahliye kararı verilmeyen konutlar var. Bir ev heyelan nedeniyle boşaltılmışken kapı komşu binada hayat hala devam ediyor.



Bu durum bölgede hayvancılık yapan besiciler içinde geçerli. İzmir Büyükşehir Belediyesi can ve mal kaybı birden fazla raporda belirtilen bölgede hayvancılık yapanlar da tahliye edilmiş. değil.



Daha riskli olan ise heyelanın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yüksek katlı binalara doğru ilerliyor olması. CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de çöp depolamasının bir an evvel durdurulması gerektiğini İzmir Büyükşehir Belediyesi her fırsatta hatırlatıyor.