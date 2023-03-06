'Gizemli ev' rekor fiyata satışa çıktı

Mersin’de bir müstakil evde, 1 yıl boyunca kazılar yapılmış, ev gizemli ev olarak anılmaya başlamıştı. Türkiye’nin bir dönem konuştuğu o ev, satışa çıktı, fiyatı ise dudak uçuklattı: 6 milyon 750 bin lira

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Mersin’in Tarsus ilçesindeki tek katlı müstakil evde 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazılar yapılmıştı.

Özel harekat polisleri gözetiminde gizlilik içinde yürütülen kazılarla ilgili, pek çok spekülasyon yapıldı. Konut, “gizemli ev” olarak anılmaya başlandı.

Üzerinden yıllar geçti ancak ev gündemden hiç düşmedi. Gizemli ev, şimdi de rekor fiyata satışıyla gündemde..

Sahibi tarafından ev, 'Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2' başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı.

Ev, satın alacak kişinin yalnızca Türk vatandaşı alması şartı ile satılacak.

Ev hakkında sürekli yeni hurafeler çıkarıldığını söyleyen mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını bekliyor.

# Mersin # Mersin

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