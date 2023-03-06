İskenderun'da Lodos denizi yükseltti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin ardından ise şiddetli lodos başladı. Lodos İskenderun da denizin taşmasına ve yolların kapanmasına neden olurken İskenderun Kaymakamı durumun depreme bağlı bir deniz yükselmesinden kaynaklanmadığını söyledi.



İskenderun Körfezi'nde etkili olan lodos, yaşamı da olumsuz etkiliyor. Limana demirleyen balıkçı teknelerinden bazıları lodos nedeniyle battı.



Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor. Teknelerin yanındaki bir tırın da suyun içinde olduğu görüldü.



İskenderun'da lodosta yükselen deniz suyu günün ilerleyen saatlerinde çekilmeye başlarken İskenderun Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.