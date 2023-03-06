Rönesans Rezidans hakkında ilgili ilk rapor acı gerçeği ortaya döktü

Hatay’daki yıkımın simgelerinden Rönesans Rezidans için bilirkişi tarafından ilk raporlar hazırlandı. Raporda, 250 daireli rezidansı yapımında kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve yapılan hatalı işlemler sıralandı.

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11 ili vuran depremlerde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği yerlerden biri Hatay’daki Rönesans Rezidans olmuştu.

12 kat ve 250 daireli, yaklaşık bin kişinin yaşadığı rezidans'ın enkazında ilk inceleme tamamlandı.

Raporda, rezidansın 2 bloktan oluştuğu ve 3 girişe ayrılan A blokun tamamının yıkıldığı belirtildi. B blokun ise, A blokun üzerine yattığı ve sadece bodrum katta bulunan garajın ayakta olduğu ifade edildi.

Raporda binanın taşayıcı sistemleri olan kolon ve kirişlerinin, deprem sırasında oluşan kuvvetler karşısında gerekli ve yeterli direnci gösteremeyerek birleşim noktalarından patladığı aktarıldı.

Rapora göre, binanın garaj ve zeminde yer alan kolonlar, prekast yani buhar kürlü yapıda.. Üst katlardaki kolonlarda kullanılan beton malzemeler ise düşük kalitede.. Beton parçaları elle ufalanırken, kolon içerisinde demir donatı arasındaki bağlantı noktasında malzemenin elle sökülebildiği görüldü.

Raporda ayrıca, demirlerde yapılan incelemelerde etriye aralıklarının eşit olmadığı, kiriş ve kolon birleşim noktalarına yakın mesnet bölgelerinde etriye sıklaştırılmasının olmadığı, donatı bindirme paylarının kısa olduğu görüldü.

# hatay

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